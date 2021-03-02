10 населенным пунктам Владимирской области выделили 1,5 миллиона на благоустройство

Более 1 млн 450 тысяч рублей из областного бюджета получили на благоустройство 10 сельских поселений Владимирской области. Такую же сумму собрали сами жители.

Так, средства областного бюджета направлены:

- Андреевскому сельскому поселению Александровского района (3 тысячи рублей на уличное освещение села Андреевское);

- посёлку Уршельский Гусь-Хрустального района (112,9 тысячи рублей на благоустройство деревень Аббакумово и Заболотье, на уличное освещение в посёлке Уршельский и приобретение машины для уборки снега в целях благоустройства поселкового парка культуры);

- Новосельскому сельскому поселению Ковровского района (10 тыс. рублей на приобретение скейт-парка для посёлка Новый);

- Кольчугинскому району (762,3 тыс. рублей на газоснабжение в деревне Журавлиха);

- городу Кольчугино (342 тыс. рублей на газоснабжение);

- Есиплевскому сельскому поселению Кольчугинского района (46,25 тыс. рублей на уличное освещение в селе Новобусино);

- Бутылицкому сельскому поселению Меленковского района (37 тыс. рублей на благоустройство деревни Копнино);

- Ляховскому сельскому поселению Меленковского района (10 тыс. рублей на уличное освещение села Ляхи);

- Рождественскому сельскому поселению Собинского района (107,5 тыс. рублей на уличное освещение в деревне Степаниха и благоустройство деревни Калитеево);

- Новоалександровскому сельскому поселению Суздальского района (20 тыс. рублей на благоустройство деревни Внуково).