В Коврове директор организации 9 месяцев не платила сотрудникам зарплату

Как сообщает прокуратура Владимирской области, в организации, работающей в сфере общепита, с марта по ноябрь 2019 года 15 сотрудников не получали заработную плату.

Как уточнили в надзорном ведомстве, директор руководитель организации знала, что деньги на зарплату в кассе есть, но, чтобы создать видимость благополучия предприятия, все средства направлялись на нужды организации.

Таким образом выплачивались налоги, платились аренда помещения и коммунальные платежи — всего ущерб составил более 450 тысяч рублей.

В ближайшее время уголовное дело по статье « Полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев, совершенная из личной заинтересованности руководителя организации» будет рассмотрено Ковровским городским судом. Руководителю организации может грозить до 3 лет лишения свободы.