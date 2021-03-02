В Ковровском районе на трассе М-7 грузовик насмерть сбил двух пешеходов

Фото: Группа "Вконтакте" "Подслушано Автомобилистов Владимир"

Как сообщает УМВД России по Владимирской области, трагический инцидент произошел около полуночи 2 марта на 267 километре федеральной трассы. Водитель большегруза «Скания» 1982 года рождения врезался в «Газель», стоявшую на правой полосе.

- После удара «Газель» столкнулась с другой «Газелью», в результате чего пострадали два пешехода, они же — водители указанных автомобилей, - уточнил дежурный офицер отдела информации и общественных связей регионального главка полиции Владимир Кузьмин.

Как выяснилось, мужчины в момент столкновения стояли между грузовиками и ремонтировали их. К сожалению, оба получили травмы, не совместимые с жизнью.

В настоящее время по факту ДТП в Госавтоинспекции проводится проверка.