В Вязниковском районе готовят водный транспорт к весеннему половодью

Ежегодно в Вязниковском районе несколько деревень рядом с Вязникам разливающаяся весной река отрезает отовсюду. Администрация Вязниковского района объявила конкурс на оказание услуг по перевозке грузов внутренним водным транспортом в период весеннего половодья 2021 года. Маршрутов, обслуживать которые должны четыре моторные лодки и одна запасная, предполагается два: Вязники - Ивановка - Заборочье – Артемково - Золотая Грива - Липовская Усадьба - Ново - Малые Удолы - Большие Удолы и Вязники - Ступины Деревеньки - Митины Деревеньки - Сельцовы Деревеньки - Козлово – Бурино. Водный перевозчик должен плавать в том числе и в сумерках и выдавать билеты. Зато во время ледохода поездки можно прекратить. Предполагается, что поездки на время половодья займут 464 часа, заплатить за эту работу чиновники готовы 371 200 рублей. Выбирать перевозчиков будут до 10 марта.