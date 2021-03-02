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Во Владимирской области проведут экспертизу древнего поселения и могильника

На ее проведение потратят 600 тысяч рублей
Полина НемчиноваПолина Немчинова
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Во Владимирской области выбирают организацию, которая проведет по поручению Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия администрации Владимирской области научно-исследовательских археологических работ на территории выявленных объектов археологического наследия. Объектов будет три. Первый - Курганный могильник «Битюково» (Могильцы-2), датируемый II тысячелетием до нашей эры и расположенный в Муромском районе, около села Борисово, слившимся с деревней Битюково, на правом берегу реки Ушны. Второй - поселение «Красный Яр» (Чебашихинское, Воскресенская пустынь), II тысячелетие до нашей эры, VIII-X, XIV-XVII века. Оно тоже находится в Муромском районе, в двух километрах от села Борисово и от деревни Володино, на левом берегу Ушны. И, наконец, третий объект - селище «Битюково», VIII-X, XI-XIII века, расположенное рядом с селом Борисово Муромского района. Подать заявку желающие выполнить эту работу могут до 3 марта, победителя определят 2 апреля.