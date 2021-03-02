Владимирские спортсмены завоевали 31 медаль на Первенстве ЦФО по гимнастике

С 22-26 февраля в Туле и Владимире прошло Первенство Центрального Федерального Округа по спортивнои гимнастике среди юниорок, девушек, юношеи и юниоров.

Девушки и юниорки соревновались в Туле, юноши и юниоры – во Владимире.

Соревнования проходили в личном первенстве, медали разыгрывались в многоборье и отдельных видах многоборья по программам МС, КМС и 1 спортивныи разряд.

Владимирские гимнасты завоевали рекордное количество медалей - 31! Из них 14 золотых, 9 серебряных и 8 бронзовых.

По результатам этих соревнований 11 спортсменов СШОР по спортивной гимнастике им. Толкачева будут представлены на Первенстве России в Пензе. С 22 по 28 марта выступят юноши, и с 29 марта по 4 апреля - девушки.