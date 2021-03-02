Масленица в Суздале пройдет без гусиных боев

Традиционно накануне Прощеного воскресенья центральной площадкой проводов зимы станет Музей деревянного зодчества.

В 11 часов утра масленичный поезд проследует от ворот музея до центральной площадки, где состоится открытие праздника. В этом году не будет традиционных гусиных потех за любовь. Но в музее уверены, что зрелищное соревнование по старинному русскому контактному виду спорта – киле – не оставит равнодушным никого. Зрителей ждет захватывающая силовая борьба и настоящее остросюжетное спортивное шоу.

Для поклонников богатырских забав музей приготовил эффектное выступление театра силы «Эра» из Белгорода.

Ловкие и умелые зрители могут попытаться одолеть масленичный столб и снять с него солидную добычу. Остальным гостям будет предложено множество конкурсов, катание с ледяных горок, народные аттракционы и качели.

Весь день будут звучать народные фольклорные песни в исполнении ансамблей «Владимирские рожечники», «Баловень», «Радуница». Для самых маленьких гостей праздника в музее приготовили мастер-классы и кукольные спектакли.

Завершит праздник взятие снежного городка.