Мошенник из Челябинска, выманивший у владимирцев более миллиона рублей, сядет на четыре года

Сорокаоднолетний житель Челябинска в сентябре 2017 в соцсети познакомился с жительницей Владимира и стал с ней тесно общаться. При этом мужчина назвал чужое имя и представился военным. Под предлогом лечения якобы больного ребенка их общего знакомого он выманил у женщины 530 тысяч рублей, которые обещал вернуть, но делать этого не собирался. В апреле 2018 года он взял у другого владимирца 21 тысячу рублей, обещая продать планшет и приставку, которых у него на самом деле не было. В сентябре 2019 года он пообещал купить иномарку дешевле рыночной цены еще одной жительнице областного центра, получил от нее 650 тысяч рублей, но не собирался ничего покупать, а просто забрал деньги себе. Фрунзенский районный суд признал его виновным в мошенничестве и использовании заведомо поддельного паспорта. Мужчина получил четыре года колонии общего режима, при этом его обязали выплатить потерпевшим материальный ущерб в полном объеме. Приговор в законную силу не вступил.