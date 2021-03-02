Во Владимирской области за два дня на пожарах погибли два человека

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает региональный главк МЧС, утром 1 марта пламя бушевало в двухквартирном доме барачного типа на станции Болдино Петушинского района.

Площадь пожара составила 25 квадратных метров. К сожалению, в огне погибла женщина 1971 года рождения. По предварительной версии дознавателей МЧС, трагедия произошла из-за неосторожности при курении.

А уже 2 марта в Киржаче на улице Свободы пожар в частном доме унес жизнь 62-летней местной жительницы. В настоящее время на месте работает пожарная лаборатория. В качестве одной из версий специалисты рассматривают также неосторожность при обращении с огнём.

В ГУ МЧС России по Владимирской области еще раз призывают жителей быть внимательнее при обращении с печами и обогревателями. С начала года на пожарах в регионе погибли уже 32 человека.