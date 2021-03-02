Со 2 марта во Владимирской области выдача материнского капитала вновь проводится по заявлению

Семьям 33 региона, получающим ежемесячные выплаты из средств материнского (семейного) капитала, вновь необходимо писать заявление на продление выплат и подтверждать доходы, сообщает отделение Пенсионного фонда РФ по Владимирской области.

Напомним, с января 2018 года средства материнского (семейного) капитала можно получить наличными в виде ежемесячных денежных выплат. Из-за пандемии ежемесячные выплаты из материнского капитала продлевали автоматически. Но со 2 марта возвращается прежний, заявительный, порядок назначения выплат. Подать заявление на их продление мамы могут в электронном виде через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР, лично в территориальном органе ПФР или МФЦ. Вместе с заявлением потребуется представить данные о доходах за 12 календарных месяцев.

Напомним, в 2021 году право на получение ежемесячных выплат из средств материнского капитала имеют семьи, чей ежемесячный доход на одного человека не превышает 24170 рублей. Размер выплаты – 11294 рубля. В 2020 году во Владимирской области выплату получали 2004 семьи.