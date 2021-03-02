Камешковцы обокрали несколько квартир и школьную стройку

Еще в январе прошлого года жители Камешково договорились обокрасть квартиру местного жителя. Ночью 3 января они пришли к его дому, взломали замок и, пользуясь отсутствием хозяев, вынесли чужие вещи. Потом злоумышленники еще дважды возвращались в дом 9 и 13 января, чтобы забрать понравившиеся имущество. Кроме того,13 января один из злоумышленников залез в гараж и через окно передал подельнику добычу. Всего они украли из квартиры добра на 150 с лишним тысяч рублей. Также в конце декабря 2019 года один из камешковцев уже с другим подручным похитил со стройки школы с экскаватора два аккумулятора, а затем два аккумулятора с бульдозера. А потом 6 января забрался в квартиру через балконную дверь, выставив в ней стекло, и похитил имущества на 180 с лишним тысяч рублей. Ему дали четыре с половиной года колонии строгого режима, а его подельнику, участвовавшему в похищении вещей из дома, - два года условно с испытательным сроком два года. Получивший реальный срок вину признал частично – он уверял, что не похищал из квартиры норковую шубу и золотые сережки. Но добиться смягчения приговора ему не удалось – вышестоящая инстанция оставила его без изменения.