Во Владимире продлено действие карантина по африканской чуме свиней

Согласно этому документу, карантин продлевается на территории, расположенной на окраине Владимира — в районе дома №130 по улице Большая Нижегородская. Ранее карантинные мероприятия по АЧС были введены здесь до конца зимы.

При этом часть ближайших территорий, а именно: территории Второвского сельского поселения Камешковского района, Колокшанского сельского поселения Собинского района и ряд населенных пунктов Суздальского района, включая сельские поселения Боголюбовское, Павловское и Новоалксандровоское объявлены угрожаемой зоной по африканской чуме свиней.

Кстати, в этот же день подписан указ, снимающий карантин по АЧС в личном фермерском хозяйстве деревни Пекша Петушинского района в связи с благополучной эпидситуацией.