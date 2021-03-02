Во Владимире на карантин закрыли один класс и пять детсадовских групп

Как отмечают в городской администрации, эпидситуация в детских садах и школах Владимира остается стабильной. На утро 2 марта карантин по ОРВИ введен в одном классе школы №45. Кроме того, из-за ОРВИ в пяти группах детских дошкольных учреждений временно приостановлен прием новых воспитанников. Еще один ребенок, посещающий детский сад, получил предписание по Covid-19, поскольку напрямую контактировал с заболевшим коронавирусной инфекцией. При этом во всех школах и дошкольных образовательных учреждениях Владимира продолжают соблюдать «коронавирусные» ограничения: при входе осуществляется дистанционная термометрия, кабинеты оснащены санитайзерами, функционирует другое необходимое оборудование, включая ионизаторы воздуха, соблюдается маршрутизация учащихся с разделением потоков.