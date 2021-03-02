Житель Мурома за три месяца совершил 16 краж из магазинов

Во второй половине лета и в начале осени 2020 года в полицию стали поступать сообщения о кражах, совершаемых из торговых точек города. Неизвестный похититель тащил с прилавков алкоголь, продукты, а также средства личной гигиены.

Как сообщает региональный главк полиции, в ходе изучения записей с камер видеонаблюдения, установленных в торговых залах, обнаружилось, что к кражам причастен один и тот же человек. На него же указывали очевидцы преступлений.

Вскоре личность подозреваемого установили — им оказался 28-летний муромлянин. По версии следствия, в течение июля, августа и сентября он умудрился совершить 16 краж.

В настоящее время расследование уголовных дел завершено, вскоре парень предстанет перед Муромским городским судом.