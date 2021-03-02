В Александрове 55-летнего мужчины приговорили к 11 годам колонии строгого режима за убийство женщины

В Александрове 55-летнего мужчину приговорили к 11 годам колонии строгого режима за убийство женщины, совершенное еще в октябре 2013 года.

Как сообщает Следственный комитет, в 2012 году мужчина из ближнего зарубежья поселился в городе Александрове у местной жительницы. При этом он вел себя агрессивно по отношению к сожительнице, однако та в полицию не заявляла. Закончилось это тем, что 9 октября 2013 года во время очередной ссоры мужчина зарезал 38-летнюю женщину. После этого он семь лет скрывался от следствия. Его даже объявили в федеральный розыск.

Мужчина перемещался по стране, старался селиться в центрах для бомжей, представлялся вымышленным именем. Несколько лет назад из Ярославской области он пешком добрался до Костромы, где вновь совершил особо тяжкое преступление. Там то его и поймали. После чего было долгое следствие и суд. Теперь мужчина отправится в колонию.