Житель Петушинского района задушил свою мать

Житель Петушинского района, злоупотреблявший алкоголем, жил со своей матерью. В очередной раз напившись, он в начале апреля 2019 года решил расправиться с родительницей. Сначала он три раза ударил ее ножом в шею, потом – дважды в кисть правой руки, которая пожилая женщина пыталась закрыться. Потом он взял веревку и с силой затянул ее на шее матери. Женщина умерла от асфиксии. А задержанный вину не признал. Суду он пояснил, что обстоятельств произошедшего он не помнит, так как употреблял в целях суицида таблетки с водкой, после чего находился в неадекватном состоянии. Суд приговорил его к девяти годам колонии строгого режима, а суд вышестоящей инстанции оставил приговор без изменений.