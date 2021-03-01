Во Владимире отремонтируют поликлинику областной детской больницы

В этом году планируется завершить капитальный ремонт двух корпусов детской поликлиники - на улице Добросельской, 34д у основного корпуса Областной детской клинической больницы и на улицы Добросельской, 197а. В них заменят инженерные коммуникации, обновят фасады, отремонтируют кабинеты врачей, санитарные комнаты, и благоустроят территорию вокруг. В поликлиническом корпусе на Добросельской, 197а откроется комфортная бережливая поликлиника, а в другом корпусе ее открыли еще в 2017 году. Также уже приобретены для детской поликлиники современные лабораторные анализаторы, офтальмологическое и физиотерапевтическое оборудование. На очереди – приобретение магнитно-резонансного томографа.