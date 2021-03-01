Вязниковским коммунальщикам, из-за которых замерзали горожане, грозит штраф

В морозы жители Вязников жаловались на то, что замерзают в собственных квартирах. Как показала проверка Вязниковской межрайонной прокуратуры, у котельной муниципального унитарного предприятия Вязниковского района «Фонд», расположенной в микрорайоне Нововязники, в начале февраля разгерметизировалась секция одного из двух ее котлоагрегатов. И 410 жителей из десяти многоквартирных домов, которые отапливает это котельная, замерзали. Температура теплоносителя на выходе из котельной при температуре окружающего воздуха – 15°С составляла +62,4°С вместо +77°С. Прокуратура посчитала, что жителям микроарйона Нововязники города Вязники оказывалась услуга теплоснабжения ненадлежащего качества и в адрес руководителя муниципального предприятия внесла представление. Кроме того, прокурором в отношении юридического и должностного лица МУП «Фонд» возбуждены производства по делам об административном правонарушении, предусмотренном ст.7.23 КоАП РФ (нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами). Им грозит штраф от пяти до десяти тысяч рублей. Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении, устранение нарушений - на контроле межрайонной прокуратуры.