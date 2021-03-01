Камешковец, изуродовавший лицо женщины, получил три года колонии

История началась еще в июне 2017 года, когда житель Камешкова вместе с неизвестными избил знакомую, с которой поссорился. Женщину били руками и ногами по телу и голове, а потом камешковец ударил ее ногой в ботинке по лицу. В результате жертва получила рану по краю носогубной складки слева, которую медики оценили, как вред здоровью средней степени тяжести. От раны остался некрасивый шрам, который не исчез со временем и обезобразил лицо женщины: по мнению суда, он придает лицу неприятный ассиметричный вид, что заметно при общении с потерпевшей. Вину камешковец не признал, заявляя, что женщина сама могла изуродовать лицо, упав на лестнице. Но суд признал его виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, выразившегося в неизгладимом обезображивании лица и отправил в колонию общего режима на три года.