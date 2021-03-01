Жительнице Владимира, не сообщивший о своем втором гражданстве, грозит крупный штраф

Сорокасемилетняя жительница Владимира, являясь гражданкой России, в 2006 году получила гражданство государства Израиль и проживала в городе Хайфе. 25 января 2014 года она вернулась на территорию России и стала жить во Владимире. Но за шесть лет - с августа 2014 года по август 2020 года – она не уведомила органы ФМС России о наличии у нее гражданства иностранного государства и не подала в уполномоченный орган соответствующее письменное уведомление, хотя и знала, что по закону обязана это сделать. При этом она не отказалась ни от российского гражданства, ни от иностранного. Вину в инкриминируемом деянии обвиняемая признала в полном объеме. Ей грозит штраф в размере до 200 тысяч рублей или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательные работы на срок до 400 часов. Уголовное дело будет рассмотрено мировым судом Ленинского района города Владимира.