Житель Петушинского района, расплатившийся чужой картой, отправится в колонию

Тридцатидевятилетний житель города Костерево осужден за мошенничество с использование электронного средства платежа. В марте прошлого года мужчина нашел валяющуюся около магазина чужую банковскую карту, подобрал ее, а потом двадцать раз с ее помощью оплатил покупку продуктов, алкоголя, сигарет и поездки в такси, потратив в общей сложности более одиннадцати с половиной тысяч рублей. Вину в суде он признал и раскаялся. Но с учетом рецидива преступления, суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок два года и десять месяцев с отбыванием в исправительной колонии строго режима. Приговор в законную силу не вступил.