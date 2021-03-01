Владимирцы жалуются на гололед

Вместо снежных заносов теперь на дорогах каша и голый лед. Ходить можно разве что с ледянкой. Хотя коммунальщики рапортуют, что песок посыпают даже в отдаленных микрорайонах.

В городской администрации говорят, что 27 февраля, к работе было привлечено 56 рабочих и 4 единицы техники. В воскресенье - 55 рабочих и 4 единиц техники. С утра 1 марта уборку снега и распределение песко-соляной смеси на общественных пространствах ведут 11 единиц техники и 69 рабочих.

В первоочередном порядке противогололедными материалами обрабатываются лестницы. Ведется уборка снега и распределение песко-соляной смеси в парках, скверах и других городских общественных пространствах, в т.ч. в отдаленных микрорайонах и присоединенных территориях.

Владимирцы могут направить свои замечания на качество уборки уличных территорий в диспетчерскую службу МКУ «Центр управления городскими дорогами» по телефонам: 47-90-94 (с 6.30 до 16.00) или на мобильный круглосуточный телефон: 8-960-721-49-49.

Жалобы на качество и оперативность зимней уборки управляющими компаниями можно сообщать на «горячую линию» управления ЖКХ администрации г. Владимира по телефону 53-26-30 (с 8.30 до 17.00 ежедневно, в рабочие дни).

Телефоны единой дежурно-диспетчерской службы г. Владимира: 05 или 53-11-48.