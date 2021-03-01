За сутки во Владимирской области выздоровел 121 человек

1 марта во Владимирской области лабораторно подтверждено 124 новых случая Covid-19. Всего в области зарегистрировано 27545 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

В больницах развернуто 1124 койки. 63 процента из них занято (706), свободно – 418 коек.

24540 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 121 человек. За период наблюдения в области отмечено 876 летальных случаев.

В лабораториях проведено 282 исследования на Covid-19.

Во Владимирской области идет массовая вакцинация от новой коронавирусной инфекции. Развернуто 49 прививочных пунктов, к иммунизации также подключены 17 мобильных фельдшерско-акушерских пунктов, которые выезжают в населенные пункты, в различные организации и предприятия.