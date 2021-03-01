Ретрокаток в парке Пушкина завершит свою работу 7 марта

Владимирцев приглашают проводить зиму на катке.

"Ретрокаток" в парке им. Пушкина не будет работать до 4 марта включительно. Горожан ждут на завершение сезона с 5 по 7 марта. В пятницу 5 марта каток будет работать с 16:00 до 22:00, в выходные с 10:00 до 16:00 и с 17:00 до 22:00 (с 16:00 до 17:00 - технический перерыв). С 8 марта каток завершает работу до следующей зимы!

Вход на каток бесплатный для всех. Прокат коньков - 100 р., стоимость залога за прокат коньков - 1500 р. Аренда ячейки в гардеробе - 50 р.

Каток "Молодежный" в Центральном парке культуры и отдыха работает ежедневно с 8:00 до 22:00! Вход на каток для детей до 12 лет - 50 р., для взрослых - 100 р. Стоимость проката коньков - 100 р., аренда ячейки в гардеробе - 50 р.

Каток на стадионе "Лыбедь" теперь работает в свободном режиме! Туда может прийти покататься любой желающий со своими коньками.