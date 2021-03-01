Во Владимир приедет писатель Андрей Рубанов

4 марта в 18.00 во Владимирской областной библиотеке для детей и молодежи (пр-т Строителей, 23.) пройдет творческая встреча с писателем из Москвы Андреем Рубановым.

Писатель представит свой новый роман «Человек из красного дерева», который вошел в лонг-лист литературной премии «Национальный бестселлер - 2021».

К владимирским читателям новый роман Андрея Рубанова приедет буквально «тепленьким» - он увидит свет в конце февраля.

Вот что сам писатель говорит о своём «Человеке из красного дерева»:

- Это мистическая, фантастическая история о том, как наше язычество сопрягается с нашим православным христианством. Сюжет держу в секрете. Все основано на реальном историческом факте. До 1722 года в наших православных храмах стояли статуи, трехмерные скульптуры Христа, Богородицы, всевозможных святых. Им поклонялись наравне с иконами. Но однажды решили, что статуи нельзя, а можно только иконы. Статуи назвали «издолбленными истуканами», вынесли и уничтожили. Обо всем этом подробно написано у меня в романе. В основе его, как я сейчас думаю, находится не новая и, в общем, несложная предпосылка, что мир создается сначала идеологиями, а потом технологиями.

Вход свободный.