Владимирские роллеры вернулись с медалями из Уфы

22-23 февраля в Уфе прошли всероссийские соревнования по роллер спорту среди юниоров и юниорок «Метелица – 2021», первые официальные состязания в наступившем году.

В турнире приняли участие около 50 спортсменов из 8 регионов. Команду Владимирской области представляли четыре спортсмена, которые выступили в дисциплине «скоростной слалом»: Алиса Кочетова, Ева Васина, Оксана Сенина и Тимофей Бахмуцкий.

Чемпионка России Алиса Кочетова подтвердила свой высокий уровень, выиграв золотую медаль в категории «девушки 8-9 лет».

Тимофей Бахмуцкий завоевал серебро в категории «юниоры 10-17 лет», в финале уступив уфимскому роллеру Демиду Ручко.

Ева Васина в категории «юниорки 10-17 лет» добилась бронзовой медали, пропустив вперед только 1 и 2 номера российского рейтинга. Оксана Сенина в этой же категории заняла 5 место.