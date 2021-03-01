Владимирского адвоката отправили за коммерческий подкуп отправили в колонию-поселение

Владимирский адвокат с 1 марта 2019 года по 27 июля 2020 года входил в состав Квалификационной комиссии Адвокатской палаты Владимирской области, являлся членом квалификационной комиссии. В его обязанности в том числе входили контроль непосредственного проведения тестирования претендентов на присвоение статуса адвоката, принятие решение о допуске претендента к устному собеседованию, принятие решения о присвоении или отказе в присвоении статуса адвоката. В феврале прошлого года адвокат и его знакомый договорились: адвокат через своего знакомого-посредника получил вознаграждение от другого владимирца, заинтересованного в процедуре успешной сдачи квалификационного экзамена и дальнейшем получении статуса адвоката. В тот же день адвокат, как и договаривались, переслал билеты по устному экзамену для получения статуса адвоката и тестовые задания на 2020 год своему знакомому, который передал их человеку, собирающемуся сдавать экзамен. В марте при личной встрече со своим знакомым адвокат назвал сумму вознаграждения – сто тысяч рублей. В июне прошлого года претендент успешно сдал квалификационный экзамен на присвоение статуса адвоката, при этом адвокат, входивший в состав экзаменаторов, не мешал ему во время ответов на вопросы обращаться за помощью к другим претендентам и консультироваться с ними. Сдав экзамен, мужчина передал посреднику, деньги, которые тот перечислил на счет адвоката. Ленинский районный суд .признавший адвоката виновным в коммерческом подкупе, назначил наказание в виде лишения свободы на срок один год с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих и организационно-распорядительных функций, в некоммерческих организациях на два с половиной года. Владимирский областной суд, признав приговор суда первой инстанции законным и обоснованным, оставил судебный акт без изменения, апелляционные жалобы осужденного и его защитника – без удовлетворения.