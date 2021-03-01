В Суздальском районе пьяный угнал трактор, врезался на нем в газопровод и оставил пол села без газа

Типичная и в то же время необычная история произошла на днях в Суздальском районе. Как сообщили в пресс-службе областной полиции, в одном из фермерских хозяйств молодой парень угнал трактор. Причем в результате угона спецтехники часть села осталось без газа.

Делом занялся местный участковый, который вместе с сотрудниками ГИБДД в итоге вышел на молодого местного парня. Когда того прижали, он во всем сознался. Оказалось, что парень напился и решил покататься на тракторе по селу. При этом управлять трактором он не умел. Во время поездки молодой человек въехал в ветку газопровода, в результате чего без газа остались несколько домов. В дальнейшем парень по тихой вернул трактор на прежнее место.

В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ (угон).