Во Владимире в «Торговых рядах» загорелся магазин хрусталя

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

ЧП в магазине «Гусевской хрусталь», расположенном в ТЦ «Торговые ряды» на Большой Московской, случился в половине седьмого вечера 28 февраля. На место происшествия прибыло 10 пожарных машин и 35 огнеборцев.

- На момент прибытия наблюдалось задымление. Пожарные не дали огню распространиться и оперативно ликвидировали пожар на площади 0,5 квадратных метра, - сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

В результате пострадала деревянная обрешетка крыши магазина, расположенная над складским помещением. Никто из людей во время инцидента не пострадал, три человека были эвакуированы.

В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания, в ближайшее время на место инцидента прибудет пожарная лаборатория.