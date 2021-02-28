В Муромском районе из-за неисправного дымохода дотла сгорел жилой дом

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

В 14.08 диспетчерам пожарной охраны поступило сообщение о горящем доме на улице Луговой деревни Михальчугово. На место ЧП прибыло пять пожарных машин и 15 человек из числа личного состава МЧС. К тому моменту дом горел открытым огнём.

В результате постройка сгорела дотла — общая выгоревшая площадь составила 82 квадратных метра.

- Предварительно пожар произошёл из-за неисправности печного дымохода, - сообщила заместитель руководителя пресс-службы ГУ МЧС России по Владимирской области Светлана Барашкова.

К счастью, никто из людей не пострадал, на соседние дома огонь также не перекинулся. Дознаватели МЧС продолжают проверку по факту случившегося.