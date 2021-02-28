Во Владимире марафон памяти Алексея Прокуророва собрал 400 лыжников

Фото: администрация города Владимира Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

В этом году мероприятие в честь памяти нашего известного земляка, олимпийского чемпиона Алексея Прокуророва впервые проводилось два дня вместо одного.

Как сообщает администрация города Владимира, на старт гонки вышли спортсмены из 25 регионов России. 180 человек побежали на дистанции 30 и 50 километров, а всего в марафоне приняло участие 400 спортсменов.

28 февраля, в заключительный день состязаний, состоялась 50-километровая гонка среди мужчин и юниоров, а также гонки на 30 километров среди юниоров и взрослых. В завершение состоялся забег на дистанцию 20 километров для участников от 17 лет и старше.

Победители получили медали, дипломы и памятные призы. По сообщению мэрии, в ходе марафона строго соблюдались все «коронавирусные» ограничения.