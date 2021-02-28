Во Владимирской области с начала года произошло более 350 пожаров

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

В преддверие подготовки к пожароопасному периоду 2021 года на заседании областной комиссии по чрезвычайным ситуациям были озвучены печальные цифры: с начала года во Владимирской области произошло уже более 350 пожаров, на которых погибло 30 человек.

- Причинами пожаров с гибелью людей остаются неосторожное обращение с огнём, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, печей и дымоходов, - отметили в пресс-службе регионального главка МЧС.

При этом более половины погибших находились в момент возгорания в нетрезвом виде.

Впрочем, не все так плохо — прошлогодняя статистика показала, что общее количество природных пожаров в регионе снизилось на 28 процентов по сравнению с 2019 годом.

В канун пожароопасного периода во всех районах проверят готовность к реагированию на природные пожары. Также запланирована профилактика «бытовых» возгораний — сотрудники МЧС и местных администраций совершат рейды, в том числе навестят неблагополучных граждан. В домах многодетных семей и инвалидов продолжат установку автономные пожарных извещателей.