Во Владимирской области от коронавируса за сутки вылечилось 127 человек

Таким образом, на сегодняшний день в регионе выписано уже 24419 человек, переболевших коронавирусной инфекцией. Также за сутки подтверждено 10 новых летальных исходов.

Тем временем, в инфекционных госпиталях региона продолжается планомерное сокращение койко-мест для больных с коронавирусом. На 28 февраля в инфекционных госпиталях действуют 1124 таких койки, из них занято 697, или 62 процента, свободными остаются 427 коек.

Напомним — по состоянию на сегодняшний день в регионе подтверждено 126 новых случаев заражения коронавирусом. В России за это же время зарегистрировано 11359 новых заражений.