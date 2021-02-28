Во Владимирской области ожидается потепление до +5 градусов

Как сообщает Владимирский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днём 28 февраля температура воздуха во Владимирской области будет колебаться в пределах от -7 до -2 градусов ниже ноля при северо-западном ветре, скорость которого составит порядка 2-7 метров в секунду.

В ночь на 1 марта прогнозируется понижение температуры до -15 градусов мороза, однако днём стрелки термометров повысятся до отметки от -5 до 0 градусов. Такая температура ожидается и в ночь на 2 марта, а уже днём термометры покажут до +5 градусов тепла, при этом ветер по-прежнему будет дуть северо-западный, также возможен небольшой снег.

Жителям и гостям региона следует быть осторожными, так как на дорогах все эти дни ожидается гололедица.