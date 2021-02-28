На окраине Владимира пожар частично уничтожил частный жилой дом

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Сообщение о пожаре в Сельце поступило на пульт дежурной смены Центра управления в кризисных ситуациях регионального ГУ МЧС в 6.58. Горел одноэтажный жилой дом, расположенный на окраине посёлка, буквально на берегу Клязьмы. К месту ЧП вскоре были стянуты пять пожарных машин и 18 пожарных.

Огнеборцам удалось справиться с огнём и не дать ему распространиться на всю постройку. В результате общая выгоревшая площадь составила 30 квадратных метров. К счастью, никто из людей не пострадал.

В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину пожара.