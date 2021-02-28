Во Владимирской области за половодьем будут следить с квадрокоптеров

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает региональный главк МЧС, в в общей сложности 22 населенных пункта Владимирской области в ходе половодья-2021 могут оказаться в зоне подтопления, ещё 30 посёлков может отрезать от основных территорий. Также существует вероятность подтопления 28 участков автомобильных дорог.

В настоящее время проводится подготовка к грядущему половодью. Решаются вопросы о досрочной выплате пенсий гражданам, остающимся в «отрезанных» деревнях, в медпунатах и больницах заранее создается запас лекарств и продуктов.

Для безопасного прохода льда планируется распиловка льда в Вязниковском районе, а также его чернение под Кольчугино.

За весенним половодьем сотрудники МЧС и метеорологи будут наблюдать с воздуха при помощи трёх квадрокоптеров и вертолёта. Также уровень воды специалисты отследят благодаря 11 гидропостам и 16 водомерным линейкам.