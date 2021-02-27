В центре Владимира столкнулись две иномарки и "Жигули"

Как сообщили в УМВД России по Владимирской области, 27 февраля около 19.00 в областной столице на улице Дзержинского водитель автомобиля «ВАЗ», следуя со стороны улицы Студеная Гора, выехал на полосу встречного движения и по касательной столкнулся с автомобилем «Хендай», после чего столкнулся с автомобилем «Тойота». По состоянию на 21.15 известно о пяти пострадавших: двадцатилетний водитель «ВАЗ» и трое его пассажиров, двадцатитрех, двадцати одного и двадцати лет, направлены на амбулаторное лечение, водитель «Тойота», женщина сорока лет, госпитализирована. По факту ДТП назначено проведение проверки. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.