Вязниковец нашел чужую карту и накупил сигарет

В начале февраля в дежурную часть ОМВД России по Вязниковскому району обратился сорокачетырехлетний местный житель, сообщивший, что несколько часов назад потерял банковскую карту. Он заблокировал карту, но до этого момента со счета, где было почти двести тысяч рублей, неизвестный уже потратил некоторую сумму. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, полицейские провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в том числе проанализировали информацию о платежах и изучили записи с камер видеонаблюдения в торговых точках, а в результате установили злоумышленника. Двадцатисемилетний вязниковец признался, что нашел карту на пешеходной дорожке и расплатился ею за покупки сигарет и спиртного в нескольких магазинах. Имущественный ущерб потерпевшему он полностью возместил, дело направлено в суд.