В Собинке запретили продавать подозрительные семена

В Собинке жители, нарушая законодательство, продавали пакетированные семена овощных культур, сорта которых не включены в Госреестр селекционных достижений, допущенных к использованию в России. Среди них сорта томатов «Яблочный спас», «Севрюга», «Черное сердце Америки», огурец «Доломит». На 100 пакетов семян и 50 килограмм лука севка продавцы не смогли предоставить документы о сортовой принадлежности и посевных качествах. В отношении горожан, допустивших нарушения, возбуждены административные дела по ст. 10.12 КоАП РФ – «Нарушение правил производства, заготовки, обработки, хранения, реализации, транспортировки и использования семян сельскохозяйственных растений». Им грозит штраф от трехсот до пятисот рублей. Семена и лук-севок сняты с продажи.