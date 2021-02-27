Парни из Петушинского района угнали «Жигули»

Хозяин автомобиля рассказал в полиции, что машину угнали в поселке Вольгинский, где он припарковал транспорт около одного из домов. Как сообщили в УМВД России по Владимирской области, машину угнали два двадцатишестилетних товарища. Они залезли в салон авто через незапертую дверь, сломали блокировку руля, повредили замок зажигания и угнали машину. Они объяснили, что выпив, решили покататься на чужом автомобиле, а затем вернуть его на место. Во время поездки один из злоумышленников не справился с управлением и повредил кузов автомобиля. Следственным отделом ОМВД России по Петушинскому району в отношении обвиняемых было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ – «неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон), совершенное группой лиц по предварительному сговору». Сейчас уголовное дело передано в суд.