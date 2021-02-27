В Камешковском районе у хозяина забрали землю

Во Владимирской области у собственника принудительно изъяли участок сельхозназначения площадью 38,99 гектара. С 2016 года сотрудники Россельхознадзора по Владимирской области проводили проверки в отношении владельца земельного участка сельхозназначения в Камешковском районе. Все это время участок не использовали, он полностью зарос сорняками, деревьями и кустарниками. Владельца участка оштрафовали, но это не помогло: его так и не использовали по назначению, предписания с требованиями устранить нарушения тоже игнорировали. После обращения управления Россельхознадзора, департамент имущественных и земельных отношений обратился в Камешковский районный суд с иском о принудительном изъятии участка у гражданина. Суд постановил изъять у собственника неиспользуемый земельный участок сельхозназначения и продать его с публичных торгов, в соответствии с его кадастровой стоимостью.