Гороховчанин пришел в гости у обокрал хозяина

Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, в полицию обратился 59-летний житель Гороховца, обнаруживший, что из его квартиры пропало тридцать тысяч рублей. Накануне мужчина собирал гостей, а пропажу он обнаружил после их ухода. Как выяснили полицейские, деньги забрал один из гостей – тридцатитрехлетний местный житель, ранее судимый. Деньги он успел потратить на покупку продуктов и алкоголя. В ходе следствия в счет возмещения материального ущерба обвиняемый передал потерпевшему свой автомобиль. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.