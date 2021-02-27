Во Владимирской области в школах учится более трех тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья

Как рассказали в областной администрации, сейчас в регионе 21 коррекционная школа реализует образовательные программы для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. В этом году в школах-интернатах учится 3372 ребенка с ограниченными возможностями здоровья, из них 1396 детей-инвалидов и 20 инвалидов. В таких школах ученикам помогают освоить профессию швеи, строительное и слесарное дело, готовят к работе младшего обслуживающего персонала. Кроме того, потом выпускникам помогают найти работу – все школы сотрудничают с центрами занятости населения. Есть у ребят возможность продолжить образование и дальше. Владимирский экономико-технологический и Вязниковский технико-экономический колледжи обеспечивают поддержку региональной системы инклюзивного профессионального образования инвалидов.

- Если ребенок-инвалид видит перед собой перспективу дальнейшего обучения в вузе, то мы должны создать для него все возможные условия и помочь на всех этапах, начиная от выбора будущей профессии, заканчивая дальнейшим трудоустройством. Целевой набор в вузы для этой категории граждан можно рассматривать как приоритетное направление социальной поддержки. Кроме того, необходимо привести перечень доступных профессий в соответствие с потребностями рынка, чтобы наши ребята были конкурентными на рынке труда, – отметил Сергей Шевченко.