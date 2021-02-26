Молодые ковровчане украли автозапчасти у предприятия

В Коврове направлено в суд уголовное дело о хищении автомобильных комплектующих с территории предприятия. Четверо местных жителей от 17 до 26 лет обвиняются в краже. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, молодых людей задержали после того, как в полицию сообщили о пропаже с территории одного из местных предприятий карданных валов и редукторов от большегрузных автомобилей. Полицейским удалось найти очевидцев, видевших вечером на предприятии подозрительных молодых людей, о чем они и сообщили собственников. Когда злоумышленников нашли, они успели продать похищенное, но добровольно возместили ущерб в ходе следствия.