Многодетную мать из Александрова осудили за мошенничество с материнским капиталом

Местная жительница, воспитывающая четырех маленьких детей, получила материнский капитал и с его помощью купила квартиру. При этом многодетная мать не собиралась жить там с детьми, а планировала продать ее, чтобы обналичить деньги маткапитала. Так она и сделал ,потратив деньги на свои цели. Но обман вскрылся и женщину привлекли к уголовной ответственности. За мошенничество при получении выплат в крупном размере она получила год колонии, но учитывая раскаяние и другие смягчающие обстоятельства, суд постановил, что отбывать срок она будет условно.