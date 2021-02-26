Во Владимире в свой первый рейс скоро отправится ретро-троллейбус

Фото предоставлено администрацией города.

Отреставрирован ретро-троллейбус №206 1992 года выпуска. При реставрации использовались только оригинальные запасные части и детали. А вот сиденья установили современные, антивандальные.

Главный инженер "Владимирпассажиртранса" Михаил Сонин рассказал, что на реставрацию троллейбуса ушло полгода. Ряд оригинальных запасных частей, в частности, по электрооборудованию, удалось найти с большим трудом. Цвет машины выбран красный с белым. Троллейбусы с такой раскраской ходили во Владимире в конце прошлого века.

В ближайшее время ретро-троллейбус выйдет в свой первый рейс. Работать он будет на кольцевом маршруте №8. Власти Владимира уверены, что ретро-троллейбус станет одной из туристических "фишек" областного центра.

"ЗиУ-9" — советский высокопольный троллейбус большой вместимости для внутригородских пассажирских перевозок. Эта модель троллейбуса находилась в серийном производстве с 1972 года по 2015 год, пережив несколько модернизаций.