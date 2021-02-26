На дорогах Владимирской области число комплексов фотовидеофиксации к 2025 году увеличится в 2,5 раза

В рамках реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" во Владимирской области до конца 2024 года планируется установить 133 новых комплекса фото- и видеофиксации, работающих в автоматическом режиме. По 20 комплексов ежегодно.

К концу текущего года на двух региональных автомобильных дорогах и в городах Александров, Гусь-Хрустальный, Камешково, Киржач, Ковров, Покров, Собинка и Струнино появятся новые камеры. Их поставят на самых опасных и аварийных участках, список которых согласован с ГИБДД.

За 2020 года с помощью камер во Владимирской области выявлено более 1,5 млн нарушений. Более того, с помощью комплексов фотовидеофиксации на 18 участках региональных дорог стали меньше сталкиваться.