Нижегородец, напавший на школьницу во Владимире, отправится в колонию

Двадцатидвухлетнего жителя Нижнего Новгорода признали виновным в разбойном нападении на девочку-подростка. В конце августа прошлого года нижегородец, оказавшийся проездом во Владимире, попытался отобрать рюкзак у четырнадцатилетней школьницы. Девочка не отдавала свой рюкзак, где кроме личных вещей лежали ключи от квартиры и деньги, и звала на помощь и мужчина ,испугавшись, что сейчас день и могут откликнуться люди, сел в машину и уехал. Задержали его уже в Нижегородской области. Вину мужчина признал. Суд назначил мужчине 3три года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.