В "Кванториуме-33" создали механизированный кукольный театр

Во владимирском технопарке "Кванториум-33" создали механизированный кукольный театр, который в ближайшее время может быть установлен в одной из московских детских онкобольниц.

За полтора года по заказу общественной организации инвалидов "Творческое партнёрство" владимирские школьники создали качественный рабочий макет механизированного кукольного театра. В составе команды – Анастасия Кузюткина, Василий Емшанов, Андрей Фёдоров и Виктория Кунышева. Наставник ребят – педагог промробоквантума Юрий Зайцев.

В ближайшее время макет театра планируется передать на одно из предприятий в Собинке, где по чертежам будет изготовлено уже реальное изделие. А в течение нескольких месяцев оно может быть передано в одну из столичных больниц.

Если такими устройствами заинтересуются владимирские детские больницы, где дети также долгое время находятся на реабилитации, учащиеся "Кванториума-33" будут только рады. В свою очередь президент общественной организации инвалидов «Творческое партнёрство» Ирина Гордеева готова оказать поддержку продвижению проекта в Москве.