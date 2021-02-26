Собинскому району выделят почти 139 миллионов на создание современного облика села

Впервые по результатам проведённого Минсельхозом России отбора региональных проектов программы «Современный облик сельских территорий» во Владимирской области начнётся реализация проекта комплексного развития посёлка Ставрово и сёл Рождествено и Ельтесуново Собинского района.

На весь период реализации проекта, предусматривающего строительство дома культуры в селе Рождествено и блочно-модульной котельной в селе Ельтесуново и реконструкцию физкультурно-оздоровительного бассейна в посёлке Ставрово, Собинский район получит 138,72 млн рублей, в том числе 135,94 млн рублей из федерального бюджета.