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Собинскому району выделят почти 139 миллионов на создание современного облика села

33 регион попал в программу Минсельхоза
Алексей СУХОВАлексей СУХОВ
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Впервые по результатам проведённого Минсельхозом России отбора региональных проектов программы «Современный облик сельских территорий» во Владимирской области начнётся реализация проекта комплексного развития посёлка Ставрово и сёл Рождествено и Ельтесуново Собинского района.

На весь период реализации проекта, предусматривающего строительство дома культуры в селе Рождествено и блочно-модульной котельной в селе Ельтесуново и реконструкцию физкультурно-оздоровительного бассейна в посёлке Ставрово, Собинский район получит 138,72 млн рублей, в том числе 135,94 млн рублей из федерального бюджета.